Kurz vor VG-Bürgermeisterwahl Bei der CDU in Ulmen brodelt es gewaltig 25.09.2025, 10:24 Uhr

i Da schüttelten sie sich noch die Hände: Sandra Hendges-Steffens und Ulrich Laux nach dem ersten Wahlgang am 7. September. Inzwischen sind die Fronten verhärtet. Junker Dieter

Vor der Stichwahl um das Bürgermeisteramt in der Verbandsgemeinde Ulmen gibt es gewaltige Unruhe in der CDU. Die Fronten zwischen den Lagern um die beiden Kandidaten Sandra Hendges-Steffens und Ulrich Laux sind verhärtet.

Am Sonntag, 28. September, wird es in der Verbandsgemeinde Ulmen spannend. Dann ist die Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde. Im Rennen sind noch Sandra Hendges-Steffens und Ulrich Laux. Beide sind CDU-Mitglieder – mit einem Unterschied: Laux tritt als Einzelbewerber an, weil der CDU-Gemeindeverband mehrheitlich für Hendges-Steffens als Kandidatin gestimmt hat.







