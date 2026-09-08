Kunst in Senheim Bei Christoph Anders gibt’s eine ungewöhnliche Uraufführung Thomas Brost 08.09.2026, 11:00 Uhr

i Christoph Anders kündigt eine Uraufführung in seinem Atelier fürs nächste Wochenende an. Ulrike Platten-Wirtz

Wenn Musik mit bildender Kunst Hand in Hand geht – wie dies harmonisch einhergeht, das zeigen am Wochenende der Komponist Dafydd Bullock und der Senheimer Künstler Christoph Anders. Letzterer kündigt eine Uraufführung an.

Eine ungewöhnliche Uraufführung ist eines der Glanzlichter beim Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 13. September, in der Senheimer Vogtei von Künstler Christoph Anders. Dabei gehen grafische Gestaltung und ein musikalisches Werk eine Symbiose ein. Der walisische Komponist Dafydd Bullock – er hat unter anderem 41 Sinfonien geschrieben – hat eine Komposition in vier Sätzen geschrieben, die erstmals an diesem Sonntag im Moseldorf aufgeführt wird.







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