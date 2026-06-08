Geräusche „schwer zu ertragen“ Behörden-Wirrwarr um laute Schiffe auf der Mosel Ursula Bartz 08.06.2026, 12:00 Uhr

i Dieses Bild hat Anwohner Julian Stolte vor einem Flusskreuzfahrtschiff an der Mosel aufgenommen. 65,9 Dezibel zeigt das Messgerät an. Julian Stolte

Die Motoren der Moselkreuzfahrtschiffe sind teils lauter als erlaubt, klagen Anwohner in Traben-Trarbach. Die Recherche, wer das kontrolliert, bringt ein wahres Behörden-Wirrwarr zutage.

Julian Stolte sieht die Idylle seiner Heimat gestört: von den Kolossen, die flussauf- und -abwärts die Mosel entlang fahren und Hunderte von Kreuzfahrttouristen an Bord haben. Jetzt hat der Sprecher der Bürgerinitiative „Kreuzfahrtschiffsanleger stoppen“ aus Traben-Trarbach die Lautstärke der Motoren gemessen und dabei, wie er sagt, eine Überschreitung der erlaubten Grenze erfasst.







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