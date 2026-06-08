Die Motoren der Moselkreuzfahrtschiffe sind teils lauter als erlaubt, klagen Anwohner in Traben-Trarbach. Die Recherche, wer das kontrolliert, bringt ein wahres Behörden-Wirrwarr zutage.
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Julian Stolte sieht die Idylle seiner Heimat gestört: von den Kolossen, die flussauf- und -abwärts die Mosel entlang fahren und Hunderte von Kreuzfahrttouristen an Bord haben. Jetzt hat der Sprecher der Bürgerinitiative „Kreuzfahrtschiffsanleger stoppen“ aus Traben-Trarbach die Lautstärke der Motoren gemessen und dabei, wie er sagt, eine Überschreitung der erlaubten Grenze erfasst.