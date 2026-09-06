Straßenbauprojekt in der Eifel: Sichtbarer Fortschritt bei Großbaustelle in der Eifel: Asphalttrupp stellt Erschließungsstraße in Daun her. Wann es in die heiße Phase des kniffligen Bauvorhabens geht, das viele Autofahrer betrifft.
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Gutes Auge und viel Erfahrung: Detlef Linnerz von der Firma Scheiff aus Euskirchen sorgt mit der Walze für eine ebene Fahrbahn. Innerhalb von nur zwei Tagen hat die Firma die interne Erschließung vom Dauner Viadukt bis hinter die Tankstelle und Geschäfte asphaltiert.