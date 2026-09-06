Es geht in die heiße Phase Bautrupp asphaltiert Erschließung in Rekordzeit Mario Hübner 06.09.2026, 00:00 Uhr

i Innerhalb von nur zwei Tagen hat die Firma Scheiff aus Euskirchen die interne Erschließung der Geschäfte in der Mehrener Straße vom Dauner Viadukt bis hinter die Tankstelle und Läden asphaltiert. Mario Hübner

Straßenbauprojekt in der Eifel: Sichtbarer Fortschritt bei Großbaustelle in der Eifel: Asphalttrupp stellt Erschließungsstraße in Daun her. Wann es in die heiße Phase des kniffligen Bauvorhabens geht, das viele Autofahrer betrifft.

Gutes Auge und viel Erfahrung: Detlef Linnerz von der Firma Scheiff aus Euskirchen sorgt mit der Walze für eine ebene Fahrbahn. Innerhalb von nur zwei Tagen hat die Firma die interne Erschließung vom Dauner Viadukt bis hinter die Tankstelle und Geschäfte asphaltiert.







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