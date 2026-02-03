Abwärtstrend gestoppt Bautätigkeit in Wittlich: Wohnungsbau zieht deutlich an Christian Moeris 03.02.2026, 06:00 Uhr

i Unser Archivbild aus Juni 2025 zeigt den Baustart auf dem Kaienburg-Areal im Zentrum der Stadt Wittlich. TV/Christian Moeris

Der Wohnungsbau in Wittlich nimmt wieder Fahrt auf. Nach einem Tief 2024 zeigt die Statistik 2025 deutlich mehr Bauanträge und Einheiten. Doch wie nachhaltig ist der Trend und wie sehen die Prognosen aus?

Mit dem Wohnungsbau in der Kreisstadt Wittlich geht es, wie Zahlen belegen, wieder bergauf. Mit der Statistik der Bautätigkeit hat die Stadtverwaltung ausführlich zum aktuellen Trend auf dem Bau informiert. Wir haben uns die Zahlen von 2025 und der Vorjahre im Detail angeschaut.







Artikel teilen

Artikel teilen