Redaktions-Test
Baustellenmodus: So schwer finden Touristen ins Zentrum
Absperrungen und Umleitungsschilder prägen das Gerolsteiner Stadtbild. Seit März 2026 wird die Hochbrücke neu gebaut. Die angren
Absperrungen und Umleitungsschilder prägen das Gerolsteiner Stadtbild. Seit März 2026 wird die Hochbrücke neu gebaut. Die angrenzenden Kreuzungen nördlich und südlich der Brücke werden als Kreisverkehre neugestaltet.
Trierischer Volksfreund/Jessica Gronert

Ein Meer aus Schildern und Warnbaken: Die Großbaustelle in Gerolstein ist nicht zu übersehen. Wie übersichtlich sind die Umleitungen für Touristen? Wir haben den Weg getestet und mit Passanten gesprochen.

Lesezeit 5 Minuten
Unser Redaktions-Selbsttest zur aktuellen Baustellensituation in Gerolstein startet zu Fuß am Bahnhof. Kühler Regen fällt und lässt den Asphalt glänzen. Es ist Mittagszeit. Auf der Baustelle herrscht trügerische Ruhe, die Maschinen stehen still. Mein Ziel: die Hauptstraße in der Innenstadt.
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