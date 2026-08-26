Baustellenmodus: So schwer finden Touristen ins Zentrum
Ein Meer aus Schildern und Warnbaken: Die Großbaustelle in Gerolstein ist nicht zu übersehen. Wie übersichtlich sind die Umleitungen für Touristen? Wir haben den Weg getestet und mit Passanten gesprochen.
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Unser Redaktions-Selbsttest zur aktuellen Baustellensituation in Gerolstein startet zu Fuß am Bahnhof. Kühler Regen fällt und lässt den Asphalt glänzen. Es ist Mittagszeit. Auf der Baustelle herrscht trügerische Ruhe, die Maschinen stehen still. Mein Ziel: die Hauptstraße in der Innenstadt.