Großbaustelle in der Eifel
Baustellenarbeiten: So läuft es in Daun
Vom Viadukt aus konnte man einige brenzlige Situationen beobachten. Der blaue Van will nach rechts abbiegen – in die Einbahnstra
Vom Viadukt aus konnte man einige brenzlige Situationen beobachten. Der blaue Van will nach rechts abbiegen – in die Einbahnstraße.
Susanne Stumm

Jetzt wird es ernst: Der Ausbau der Mehrener Straße hat begonnen – und mit ihm eine veränderte Verkehrsführung auf der Hauptverkehrsader von Daun. So lief der Start am Montag.

Lesezeit 2 Minuten
. Montagmorgen, sieben Uhr. Die Männer vom ausführenden Bauunternehmen HTI haben bereits zwei Stunden Arbeit hinter sich. Seit den frühen Morgenstunden führen sie die letzten Kontrollen an der Beschilderung der Umleitung durch. „Es ist alles eingerichtet, wir haben am Wochenende Probefahrten durchgeführt“, erklärt Polier Eduard Lieder.
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