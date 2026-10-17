Straßensanierung Baustelle: Jetzt wird die B53 an der Mosel gesperrt Ursula Bartz 17.10.2026, 10:00 Uhr

i Am Ürziger Kreisel gehen am Montag, 19. Oktober, die Bauarbeiten los. TV/Ursula Bartz

Zum Ferienende geht’s los: Von Montag, 19. Oktober, an wird die B53 zwischen Ürzig und der Lösnicher Brücke nicht mehr befahrbar sein.

Auch wenn der Herbst unüberhörbar an die Tür klopft, stehen die Bauarbeiten auf den Straßen in der Region noch nicht still. Bevor der Frost kommt, will noch das eine oder andere erledigt werden. So auch an der Mosel, wo sich die nächste Sperrung angekündigt hat: auf dem Abschnitt zwischen dem Moselort Ürzig und der Brücke, die bei Kinheim über die Mosel führt.







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