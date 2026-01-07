Bauer sucht Frau: Prachtkerle auf Brautschau

Es ist eine der rührendsten Geschichten der jüngsten Staffel von „Bauer sucht Frau“: Tannenbaumzüchter Michi und Valentina haben sich gefunden. Zeit für einen Rückblick: Diese Bauern aus dem Großraum Koblenz suchten im TV ihr Glück.
Mehr als 40 Hochzeiten und fast 50 Kinder: Das ist die Bilanz der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“. Millionen Fernsehzuschauer sind noch immer gerührt, wenn ein Landwirt sein Glück gefunden hat – so wie jüngst Michael „Michi“ Marhöfer (22) aus der Eifel, der am Ende einer heimeligen Hofwoche sein Herz an die Fränkin Valentina Vitiello (23) verlor.