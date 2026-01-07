Bewerber aus dem Raum Koblenz Bauer sucht Frau: Prachtkerle auf Brautschau Angela Kauer-Schöneich 07.01.2026, 12:00 Uhr

i Seit 2005 suchen bei der RTL-Sendung "Bauer sucht Frau" Landwirte (und ab und an auch Landiwrtinnen) ihr Glück. Manchmal finden sie es sogar - wie zuletzt der Eifler Michi Marhöfer. Zeit für einen Rückblick: Welche Bauern gingen im TV auf Brautschau? Julian Stratenschulte/dpa. picture alliance/dpa

Es ist eine der rührendsten Geschichten der jüngsten Staffel von „Bauer sucht Frau“: Tannenbaumzüchter Michi und Valentina haben sich gefunden. Zeit für einen Rückblick: Diese Bauern aus dem Großraum Koblenz suchten im TV ihr Glück.

Mehr als 40 Hochzeiten und fast 50 Kinder: Das ist die Bilanz der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“. Millionen Fernsehzuschauer sind noch immer gerührt, wenn ein Landwirt sein Glück gefunden hat – so wie jüngst Michael „Michi“ Marhöfer (22) aus der Eifel, der am Ende einer heimeligen Hofwoche sein Herz an die Fränkin Valentina Vitiello (23) verlor.







