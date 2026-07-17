Ein Projekt ist gerade fertig, da wird schon das nächste vorangetrieben: In Faid, das zur Verbandsgemeinde Cochem gehört, soll ein „Energiepark West“ entstehen. Was genau dahinter steckt, erklärt Ortschef Stefan Thomas.
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Die Batteriespeicheranlage in Faid ist gerade fertig geworden und geht nun ans Netz, da gibt es in der Gemeinde schon weitere Pläne für andere Energieprojekte. Am Ende soll hier direkt im Anschluss an das bestehende Gewerbegebiet und oberhalb der jetzigen Batteriespeicheranlage ein „Energiepark West“ entstehen.