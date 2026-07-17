„Energiepark West“ entsteht 
Batteriespeicher: Faid plant weitere Energieprojekte 
Die neue Batteriespeicheranlage bei Faid, die nun ans Netz gehen wird: Die Gemeinde sieht darin erst den Anfang.
Die neue Batteriespeicheranlage bei Faid, die nun ans Netz gehen wird: Die Gemeinde sieht darin erst den Anfang.
Dieter Junker

Ein Projekt ist gerade fertig, da wird schon das nächste vorangetrieben: In Faid, das zur Verbandsgemeinde Cochem gehört, soll ein „Energiepark West“ entstehen. Was genau dahinter steckt, erklärt Ortschef Stefan Thomas.

Lesezeit 2 Minuten
Die Batteriespeicheranlage in Faid ist gerade fertig geworden und geht nun ans Netz, da gibt es in der Gemeinde schon weitere Pläne für andere Energieprojekte. Am Ende soll hier direkt im Anschluss an das bestehende Gewerbegebiet und oberhalb der jetzigen Batteriespeicheranlage ein „Energiepark West“ entstehen.
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