Barbara Benz feiert heute als erste Frau aus Gillenbeuren ihren 100. Geburtstag. Im Gespräch mit unserer Zeitung verrät sie, wie sie es geschafft hat, geistig fit zu bleiben.

Zwei rechts, zwei links, zwei fallen lassen: Handarbeit war schon immer die große Leidenschaft von Barbara (Bebbi) Benz aus Gillenbeuren. Heute wird sie 100 Jahre alt. Hellwach im Kopf ist die Seniorin trotz ihres hohen Altes noch. Ob es ein Geheimrezept dafür gibt? „Ich habe nie etwas Verkehrtes gemacht im Leben“, antwortet Bebbi Benz. Und sie war immer zufrieden mit dem, was das Leben ihr geboten hat. Auch wenn das gerade in jungen Jahren nicht so leicht war. Heute sind es, so sagt ihre Tochter Christine, vor allem ihre vielen sozialen Kontakte, die „die Hirnzellen fit halten“.

„Fast immer, wenn ich aus Mainz zu meiner Mutter in die Eifel komme, hat sie Besuch“, erklärt Christine Benz, die als Hebamme im Uniklinikum Mainz tätig ist. Babys, die dort das Licht der Welt erblicken, werden seit Jahren mit einer von Barbara Benz selbst gestrickten Kopfbedeckung begrüßt. Gerade ist die Seniorin dabei, neue Mützchen anzufertigen. Mal in Rosa, mal in Hellblau. In der Mainzer Zeitung wurde schon über ihr ehrenamtliches Engagement berichtet. Die Jubilarin strickt auch Strümpfe, die verkauft werden. Den Erlös spendet Barbara Benz dann an die Krebshilfe.

i Mal in Rosa, mal hellblau gestreift entstehen mit flotter Nadel die Kopfbedeckungen für Babys. Ulrike Platten-Wirtz

Mit vier Geschwistern ist Barbara Benz in Gillenbeuren aufgewachsen. Ihren Heimatort hat sie nie wirklich verlassen. „Ich war als junge Frau zwar im Dienst in verschiedenen Haushalten und Hotels an der Mosel und in der Eifel“, sagt sie. Doch immer wieder zog es sie in ihr Dorf zurück. Nicht zuletzt wegen der Liebe. Ihren bereits vor 20 Jahren verstorbenen Ehemann, der auch aus dem Dorf stammte, kannte sie schon von Kindesbeinen an. Wie es kam, dass die beiden sich ineinander verliebten? Barbara Benz zuckt mit den Schultern. „Auf einmal kam er und ist nicht mehr weggegangen“, sagt sie und lächelt dabei verschmitzt.

Vier Kinder sind aus der Ehe hervorgegangen. Dass Barbara Benz mit der Erziehung und dem Haushalt genug zu tun hatte, versteht sich von selbst. Dennoch hat sie nebenbei auch immer etwas zum Lebensunterhalt beigetragen. „Ich konnte immer gut kochen und habe für etliche Hochzeits- und Kommunionsfeiern im Dorf das Essen zubereitet“, sagt sie nicht ohne Stolz. Sie erinnert sich daran, dass einmal eine Braut, die aus der Stadt stammte, sich zum Festessen Zunge wünschte. „Ich wusste damals gar nicht, dass man Zunge überhaupt essen könnte, habe mich aber schlau gemacht“, sagt die Jubilarin. Das Hochzeitsessen wurde am Ende von allen Gästen sehr gelobt.

Täglich bekommt sie Besuch

Heute kocht Bebbi nur noch gelegentlich. Sie wird von einem Sozialdienst mit Essen versorgt. Kuchen oder ein Marmeladenbrot stehen bei Barbara Benz aber immer für ihren Besuch bereit. Täglich kommen Dorfbewohner, Freunde und Bekannte zu ihr. „Wir hatten immer ein offenes Haus, hier ist immer was los“, freut sie sich. Das zeigt, dass Bebbi Benz beliebt ist und gut mit Menschen umgehen kann. In früheren Jahren, als sie und ihr Mann gegenüber von Bebbis Elternhaus neu gebaut hatten, hat sie auch Zimmer vermietet. Meist an Soldaten des nahe gelegenen Flugplatzes Büchel. Außerdem kam ihr das Handarbeitstalent zugute. „Ich habe auch viel genäht und Änderungsarbeiten für andere gemacht“, sagt sie. Das Zimmer, in dem sie heute strickt, war früher die Nähstube. Heute sitzt Barbara Benz vornehmlich in einem bequemen Ohrensessel, das Licht einer Stehleuchte so eingestellt, dass sie ihr Strickzeug gut sehen kann.

Einkauf im Supermarkt erledigt sie selbst

Die Seniorin kommt in ihrem Haus noch gut allein zurecht. Lediglich ein ambulanter Pflegedienst schaut zweimal täglich nach ihr und macht ihre Medikamente parat. Früher war sie im Dorf bei den Möhnen aktiv, Mitglied des Wandervereins und bewirtschaftete einen eigenen Gemüsegarten. „Das geht heute leider nicht mehr“, bedauert sie. Es juckt ihr aber in den Fingern, wenn ihre Kinder bei ihr ein wenig nach dem Rechten sehen, und sie nicht helfen kann. Den Einkauf im Supermarkt erledigt sie allerdings noch selbst. Sohn Willi fährt sie regelmäßig dafür ins benachbarte Lutzerath. „Die Mutter kennt sich in dem Laden so gut aus, dass sie da schneller durchflitzt als ich“, schmunzelt er.

Immer auf dem aktuellen Stand

Zeit ihres Lebens war Barbara Benz eine Frühaufsteherin. Das ist bis heute so geblieben. „Ich werde jeden Morgen um sechs Uhr wach“, gesteht sie. Dann steht sie auf, kocht Kaffee und liest beim Frühstück in der Küche ausgiebig die Rhein-Zeitung. „Ich möchte immer wissen, was in der Region los ist“, betont sie. Am Abend gegen 17 Uhr schaut sie deshalb regelmäßig auch die Tagesschau und anschließend die Sendung Brisant „um auf dem Laufenden zu bleiben“. Und auch, um Gesprächsstoff für ihren Besuch zu haben.

Gratulanten sind willkommen﻿

Den 100. Geburtstag feiert Barbara Benz gleich zweimal. Der heutige Tag ist der sogenannte Gratulantentag, an dem jeder bei ihr zu Hause willkommen ist, der Glückwünsche überbringen möchten. Die Kinder, Christine und Willi, bringen dafür schon jetzt das Haus auf Vordermann, haben einen Kühlwagen für Getränke organisiert und Kuchen und Häppchen beim Caterer bestellt.

Am Samstag geht die Familie dann gemeinsam ins Restaurant. „Dafür will sogar meine Cousine aus Brühl anreisen, die ist schon 101“, freut sich die Jubilarin.