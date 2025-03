Die Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurückblicken. Trotz eines anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfelds konnte die Bank, die auch in Cochem eine Filiale hat, ihre wesentlichen Kennzahlen weiter steigern, wie sie auf einer Pressekonferenz bekannt gab.

Demnach wuchs das betreute Kundenanlagevolumen um 5,7 Prozent auf rund 4,9 Milliarden Euro. Gleichzeitig legte das betreute Kundenkreditvolumen um 2,9 Prozent auf fast 2,3 Milliarden Euro zu. Währenddessen stieg das Eigenkapital um 3,0 Prozent auf rund 354 Millionen Euro.

„Diese Zahlen stehen nicht nur für wirtschaftliche Stabilität, sondern spiegeln auch unsere aktive Rolle in der Region wider.“

Erik Gregori

„Diese Zahlen stehen nicht nur für wirtschaftliche Stabilität, sondern spiegeln auch unsere aktive Rolle in der Region wider. Jeder investierte Euro fördert Beschäftigung und Wachstum, jeder gesparte Euro steht für finanzielle Vorsorge“, erläuterte Co-Vorstandssprecher Erik Gregori.

Besonders erfreulich seien die 3341 neuen Mitglieder, die die Bank gewinnen konnte. Damit ist die Zahl der Teilhaber entgegen dem bundesweiten Trend auf 55.723 gestiegen. Ein besonderer Dank gelte dem rund 500-köpfigen Team der Bank. „Ohne den täglichen Einsatz, die hohe Kompetenz und die Kundenorientierung unserer Mitarbeiter wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen“, sagte Co-Vorstandssprecher Michael Hoeck.

i In Cochem befindet sich die Geschäftsstelle der Volksbank in der Ravenéstraße. Ulrike Platten-Wirtz

Deutlich sichtbar war 2024 ein Wandel im Anlageverhalten. Nach dem Zinsanstieg der Europäischen Zentralbank 2022 waren viele Kunden zunächst verunsichert, sodass das Geld auf Girokonten oder Festgeldkonten blieb oder ins Wachstumssparen floss. Gregori sagte dazu: „Jetzt erleben wir eine Renaissance renditestärkerer Anlageformen.“ Während die Bankeinlagen mit 2,52 Milliarden Euro stabil blieben, stieg das Depot- und Fondsvolumen um mehr als 14 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro.

Im Firmenkundengeschäft setzt die Bank bewusst auf Verlässlichkeit: So wurden 1081 neue Unternehmenskredite mit einem Gesamtvolumen von rund 250 Millionen Euro vergeben. Dies bedeutet ein Plus von 5,4 Prozent. „Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten stehen wir unseren Firmenkunden partnerschaftlich zur Seite“, so Gregori.

Bank verzeichnet mit 133 vermittelten Immobilien einen Rekord

Im Privatkundensegment war das Neugeschäft bei der Finanzierung klassischer Wohnungsbauvorhaben rückläufig. Allerdings konnten Finanzierungen von Immobilienkäufen sowie Investitionen in energetische Sanierungen diesem Trend entgegenwirken. Im Immobiliengeschäft verzeichnete die Bank mit 133 vermittelten Objekten im Wert von rund 28 Millionen Euro einen neuen Rekord.

Der Jahresüberschuss 2024 beträgt 9,26 Millionen Euro, sodass das Eigenkapital entsprechend um rund neun Millionen Euro gestärkt werden soll. Darüber hinaus ist eine Basisdividende von 1,5 Prozent geplant, soweit die Vertreterversammlung zustimmt. Bei intensiver Nutzung der Bank kann die Zahlung an die Anteilseigner durch Bonuskomponenten im Rahmen des neuen Mitglieder-Bonus auf bis zu 7,5 Prozent steigen.

Mehrere Bankgebäude sollen saniert werden

Zu den zentralen Investitionen des Jahres 2024 zählen die Modernisierungen an den Standorten Piesport, Traben-Trarbach und Emmelshausen sowie die Komplettsanierung der Hauptstelle in Simmern. Auch im laufenden Jahr soll die Modernisierung der Filialstandorte weitergeführt werden.

Ein ebenfalls zukunftsweisender Schritt war der 2023 gestartete interne Umbau hin zu mehr Flexibilität und Arbeitgeberattraktivität. „Der demografische Wandel stellt uns vor große Herausforderungen. Unter dem Stichwort ‚New Work‘ investieren wir in moderne Arbeitswelten, agile Methoden und flexible Modelle für unsere Teams“, erklärte Hoeck.

Der gesellschaftliche Beitrag der Bank geht weit über ihre wirtschaftliche Rolle hinaus. So stellte man 2024 mehr als 500.000 Euro für Spenden und Sponsoring bereit. Auch 2025 setzt die Bank auf den direkten Dialog mit ihren Mitgliedern: In Cochem (7. Mai), Morbach (8. Mai), Birkenfeld (13. Mai), Kröv (14. Mai) und Kirchberg (15. Mai) finden erneut Mitgliederforen statt. Die Anmeldung ist möglich unter www.vvr-bank.de/mitgliederforum.