Wie ein Fachmann die Lage einschätzt - Moselstrecke zwischen Koblenz und Trier ist gut ausgelastet Bahnstrecke entlang der Mosel: Keine Chance für ICE oder IC? Robert Märländer 23.10.2024, 11:00 Uhr

i Es ist noch nicht lange her, dass ein ICE bei Konz für Verwunderung sorgte. So einen Anblick ist man in der Region nicht mehr gewohnt. Foto: Rainer Schmitt Rainer Schmitt

Der Betriebsleiter der Saar Mosel Rail GmbH erklärt, warum die Fernzüge der Deutschen Bahn wohl nicht so schnell nach Trier zurückkehren – und warum es hier trotzdem nicht schlecht aussieht im Schienenverkehr.

Für die Bahnfahrer in Trier bleibt es ein Reizthema: Die älteste Stadt Deutschlands ist abgeschnitten vom Fernverkehr der Deutschen Bahn. Es ist noch nicht lange her, dass der „Trierische Volksfreund“ die Bahn-Situation in der Region thematisiert hat.

