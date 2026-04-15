Touristiker sind alarmiert
Bahnhof in Cochem sorgt bei Gästen für Beschwerden 
Das Gebäude des Cochemer Bahnhofs wurde vor rund zehn Jahren an einen privaten Investor verkauft, der versprach, den Bau zu sani
Das Gebäude des Cochemer Bahnhofs wurde vor rund zehn Jahren an einen privaten Investor verkauft, der versprach, den Bau zu sanieren und zu Wohn- und Geschäftsräumen auszubauen.
Ulrike Platten-Wirtz

Immer mehr Gäste reisen mit der Bahn nach Cochem. Über den aktuellen Zustand des Gebäudes gibt es jedoch Beschwerden. Das sagt Harald Bacher, Cochems Chef-Touristiker. 

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. Gästen, die mit der Bahn in Cochem anreisen, bietet der Bahnhof in der Kreisstadt einen unschönen Anblick. Das einst stattliche Gebäude aus dem 19. Jahrhundert ist nicht nur in die Jahre gekommen, „es gibt hier einen enormen Investitionsstau“, sagt Harald Bacher, Leiter der Tourist-Information Ferienland Cochem.

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