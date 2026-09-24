Besondere Immobilie an Mosel Bahnhof Cochem: Neuer Eigentümer hat viele Pflichten Ulrike Platten-Wirtz 24.09.2026, 14:00 Uhr

i Der Bahnhof in Cochem, einst ein schmuckes Gebäude aus der Gründerzeit, soll erneut den Besitzer wechseln. Ulrike Platten-Wirtz

Vor 13 Jahren verkaufte die Deutsche Bahn das historische Empfangsgebäude des Cochemer Bahnhofs für 125.000 Euro. Nun steht die Immobilie erneut zum Verkauf. Wie sehen eigentlich die Eigentümerpflichten aus?

Für 435.000 Euro können Interessenten das Eingangsgebäude des Cochemer Bahnhofs erwerben. So ist es auf der Internetplattform Kleinanzeigen.de zu lesen. Der derzeitige Besitzer, nach Recherchen unserer Zeitung handelt es sich um einen Gastronomen aus der Eifel, möchte das historische Gebäude aus der Gründerzeit wieder loswerden, ohne je etwas damit angefangen zu haben.







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