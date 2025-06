Hunderte Menschen standen am ersten Tag in der Schlange. Was es in der modernen Badelandschaft Neues gibt und was die Besucher darüber denken.

Wittlich. Das Thermometer zeigt über 30 Grad, und keine einzige Wolke, die das erste große Sommerwochenende in der Region trüben könnte, ist am strahlend blauen Himmel auszumachen. Einen besseren Start in die Freibadsaison hätten sich die Wasserratten aus dem Großraum Wittlich nicht wünschen können.

Dreieinhalb Jahre haben Badefreunde in Wittlich auf ein neues Frei- und Hallenbad warten müssen. Jetzt war es endlich so weit. Am Samstag öffneten sich die Tore im modernen Vitelliusbad zum ersten Mal.

Schwimmen in Wittlich: 1500 Besucher am ersten Tag

Mit einem großen Anschwimmen bei freiem Eintritt war die Schlange derer, die Badespaß suchten, zwar nicht so lang wie befürchtet, dennoch war das Bad am ersten Tag gut besucht. Rund 250 Badegäste waren bereits um 10 Uhr vor Ort – und waren damit die Ersten, die das neue Bad erkunden konnten. Über den Tag verteilt besuchten rund 1500 Menschen die Badelandschaft am Sportzentrum in der Himmeroder Straße. Gegen 15 Uhr war die maximale Besucherzahl erreicht, so das es kurzfristig einen Einlassstop gab.

Viele Wittlicher fragten sich schon lange, wann es mit dem Badespaß endlich wieder losgehen kann – und fieberten dem Tag der Eröffnung regelrecht entgegen. „Endlich mal wieder ein Schwimmbad in Wittlich zu haben, ist super“, meint Hamza, der mit seinem Freund Ferenc einer der ersten Badegäste war. „Das Bad ist optisch gut gelungen und sieht sehr modern aus“, ergänzt Ferenc, der seit zehn Jahren in Wittlich wohnt und im alten Schwimmbad regelmäßiger Besucher war.

i Das neue Vitelliusbad in Wittlich feierte seine langersehnte Eröffnung. Das Bad war am ersten Tag gut besucht. Rund 250 Badegäste waren bereits zum Start um 10 Uhr gekommen. Andreas Sommer

„Man muss sich erst mal ein wenig umgewöhnen im neuen Bad, aber das Bad und besonders die Außenanlagen sind sehr schön gestaltet geworden“, meint Erika aus Wittlich. „Zunächst war ich ein wenig skeptisch, aber nach meinem ersten Badetag bin ich doch positiv überrascht.“

„Jetzt können wir endlich wieder in Wittlich ins Schwimmbad gehen und müssen nicht mehr auf Freibäder in den benachbarten Orten ausweichen“, freut sich Wittlicherin Vanessa, die mit ihrem Freund Sven das Angebot des kostenlosen Anschwimmens genutzt hat. „Die Rutsche macht natürlich viel Spaß“, meint Sven. „Die Kombination aus Hallen- und Freibad ist sehr gut gelungen, besonders dass sich im Sommer das Hallenbad mit seinem verschiebbaren Dach in wenigen Minuten in ein Freibad verwandeln lässt“.

Ein Freibad, das im Sommer wächst

Nicht nur optisch macht das neue Frei- und Hallenbad einen modernen Eindruck. Auch die Technik, die in der neuen Anlage steckt, kann sich sehen lassen. Bei passender Wetterlage, also bei reichlich Sonnenschein, verwandelt sich die geschlossene Halle in ein Freibad: Sechs Minuten benötigen die leistungsstarken Motoren, um das Dach zu öffnen und so aus dem Hallenbad, mit dem großen Sportschwimmbecken, ein Freibad zu machen.

Neu ist auch ein Lehrschwimmbecken mit Hubboden, ein Außenbecken mit Strömungskanal sowie das Kinderplanschbecken im Hallenbad und im Außenbereich mit Spraypark. Modern gestaltet ist die Architektur im Innen- und im Außenbereich. Für Saunafreunde gibt es eine Textilsauna mit Ruhebereich. Ein Saunagang dauert bei angenehmen 70-90 Grad 15 Minuten.

Vitelliusbad: Mehr Personal und Einsatz von Künstlicher Intelligenz

Die neuen Dimensionen des Bades machen es nötig, neues Personal einzustellen. Und das bekommt Unterstützung von unerwarteter Seite. Eine KI hilft künftig, den Badebetrieb zu überwachen und sicherer zu gestalten. Sie soll die Augen der Badeaufsicht unterstützen und selbstständig erkennen, was kritische Situationen sind, sogar unter Wasser. „Ein erster Test mit der KI war sehr erfolgreich“, sagt Michael Schmitt von der Stadt Wittlich. Eine Mitarbeiterin hatte sich dazu 30 Sekunden lang unter Wasser auf den Boden des Schwimmbeckens gelegt, was von der KI sofort als Gefahrensituation erkannt worden sei.

Der Neubau hat nach Angaben der Stadt rund 30 Millionen Euro gekostet. Das sind etwa zehn Millionen Euro mehr als ursprünglich geplant. Das Land Rheinland-Pfalz bezuschusste das neue Bad mit acht Millionen Euro.