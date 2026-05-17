Fest der Feuerwehr gelingt Backesfest Ellenz: Bauernbrot ist ein duftender Geuss Thomas Esser 17.05.2026, 06:00 Uhr

i Im Mittelpunkt des Backesfestes der Ellenzer Floriansjünger stehen auch heuer knusprig gebackene Bauernbrote sowie leckerer Flammkuchen aus dem alten Backrohr. Thomas Esser

Das Backesfest der Ellenzer Feuerwehr findet auch diesmal viel Anklang. In Ofennähe geht es auch heiß zu, weiter entfernt eher nicht.

Zwar musste man das erhoffte Feiertagswetter zum Backesfest der Ellenzer Floriansjünger heuer auf die Vermisstenliste setzen, doch ließ man sich dadurch die Stimmung nicht vermiesen. Ihren Festplatz hatten die Gastgeber mit reichlich Zeltüberdachung traditionell am Fuße des historischen Rathauses eingerichtet, sodass man trotz widriger Witterung gemütlich feiern konnte.







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