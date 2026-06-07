Strecke voll gesperrt
Auto brennt auf der Bundesstraße bei Büchel
Nach einem Unfall auf der Bundesstraße zwischen Alflen und Büchel brennt ein Auto.
Nach einem Unfall auf der Bundesstraße zwischen Alflen und Büchel brennt ein Auto.
Stefan Puchner/dpa. dpa

Nach einem Unfall auf der Bundesstraße zwischen Alflen und Büchel brennt ein Auto, mehrere Menschen müssen in Krankenhäusern versorgt werden – darunter ein Kind. 

Lesezeit 1 Minute
Ein Verkehrsunfall hat am Samstagabend zu einem Fahrzeugbrand nahe der Bundesstraße 259 geführt. Nach den ersten Ermittlungen, so die Polizei, wollte eine 34 Jahre alte Volkswagenfahrerin, aus Richtung Alflen kommend, gegen 19.50 Uhr von der Landesstraße 52 auf die Bundesstraße in Richtung Büchel einbiegen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren