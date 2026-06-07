Strecke voll gesperrt Auto brennt auf der Bundesstraße bei Büchel 07.06.2026, 10:50 Uhr

i Nach einem Unfall auf der Bundesstraße zwischen Alflen und Büchel brennt ein Auto. Stefan Puchner/dpa. dpa

Nach einem Unfall auf der Bundesstraße zwischen Alflen und Büchel brennt ein Auto, mehrere Menschen müssen in Krankenhäusern versorgt werden – darunter ein Kind.

Ein Verkehrsunfall hat am Samstagabend zu einem Fahrzeugbrand nahe der Bundesstraße 259 geführt. Nach den ersten Ermittlungen, so die Polizei, wollte eine 34 Jahre alte Volkswagenfahrerin, aus Richtung Alflen kommend, gegen 19.50 Uhr von der Landesstraße 52 auf die Bundesstraße in Richtung Büchel einbiegen.







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