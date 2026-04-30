Gute Kunde aus Koblenz Aussichtsplattform Ehrenbreitstein ist wieder geöffnet 30.04.2026, 18:30 Uhr

i Die Aussichtsplattform Ehrenbreitstein ist ab sofort wieder geöffnet. Eine statische Überprüfung hat keine gravierenden Mängel an dem Holzbauwerk ergeben. Stadt Koblenz/Verena Groß

Über den Winter war die hölzerne Aussichtsplattform im Festungspark Ehrenbreitstein gesperrt. Pünktlich zum langen ersten Maiwochenende wird sie wieder geöffnet. Kleinere Mängel sollen der Stadt zufolge demnächst behoben werden.

Gute Nachricht zum langen Wochenende: Die Aussichtsplattform „Rhein-Mosel-Blick“ im Festungspark Ehrenbreitstein kann wieder genutzt werden. So heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Ein Gutachter hatte das 15 Jahre alte Holzbauwerk nach der Frostperiode überprüft und keine gravierenden Mängel festgestellt.







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