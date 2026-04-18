Großbaustelle in Daun Ausbau der Mehrener Straße startet bald Mario Hübner 18.04.2026, 06:00 Uhr

i Blick vom Viadukt: Die Mehrener Straße, stark frequentierte Haupteinkaufsmeile und Ortseinfahrt von Daun, wird ab Sommer ausgebaut. Die Märkte sollen trotzdem durchgängig erreichbar bleiben. TV/MArio Hübner. TV/Mario Hübner

Der anstehende Ausbau der Mehrener Straße in Daun stellt Pendler, Geschäftsleute und Kunden vor große Herausforderungen. Wie Kunden und Arbeitnehmer dennoch gut ans Ziel kommen.

„Die Märkte und die Tankstelle werden während der gesamten Bauphase erreichbar sein.“ Das sagt Bruno von Landenberg, Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Gerolstein, wo der Ausbau der Mehrener Straße in Daun geplant wurde. Um diese dauerhafte Erreichbarkeit zu gewährleisten, haben die Planer lange getüftelt, etliche Absprachen mit den Geschäftsinhabern und Grundstückseigentümern geführt sowie die Baustelle in relativ kleinteilige ...







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