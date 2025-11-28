Glasfaserausbau in Cochem-Cond Aus für schnelles Internet? Anbieter ziehen sich zurück Ulrike Platten-Wirtz 28.11.2025, 15:00 Uhr

i Eigentlich wollten zwei Telekommunikationsunternehmen für schnelles Internet in Cond sorgen. Jetzt haben beide zurückgezogen. Ulrike Platten-Wirtz

Seit drei Jahren beschäftigt sich der Stadtrat mit dem Thema Breitbandausbau in Cochem. Doch statt Fortschritt gibt es Rückschläge. In einem Schreiben teilt die Deutsche Glasfaser mit, sich zurückzuziehen, obwohl der Ausbau bereits begonnen hat.

Wird die Kreisstadt endgültig digital abgehängt? Der Ausbau des Glasfasernetzes wird sich auf jeden Fall verzögern. Dass es für die Haushalte im Bereich der oberen Endert sowie in der Straße Vor Forst Probleme geben würde, war dem Stadtrat schon bekannt.







