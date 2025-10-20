Keinen Nachfolger gefunden: Aus Altersgründen: Wittlicher Hausarzt tritt kürzer
Der Hausärztemangel in Wittlich ist schwerwiegend. Und Besserung ist nicht in Sicht: Ab dem kommenden Jahr wird eine Wittlicher Praxis keine Kassenpatienten mehr behandeln.
Wittlich. Das Thema Ärztemangel, ein großes Problem, auch in Wittlich. Die Hausarztversorgung in der Kreisstadt bereitet vielen Menschen Sorgen – j etzt kommt eine weitere, schlechte Nachricht:. Die Praxis Dr.