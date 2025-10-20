Keinen Nachfolger gefunden
Aus Altersgründen: Wittlicher Hausarzt tritt kürzer
Ab dem kommenden Jahr wird die wittlicher Hausarztpraxis von Dr. med. Molitor keine Kassenpatienten mehr behandeln.
Lisa Harlou

Der Hausärztemangel in Wittlich ist schwerwiegend. Und Besserung ist nicht in Sicht: Ab dem kommenden Jahr wird eine Wittlicher Praxis keine Kassenpatienten mehr behandeln.

Lesezeit 2 Minuten
Wittlich. Das Thema Ärztemangel, ein großes Problem, auch in Wittlich. Die Hausarztversorgung in der Kreisstadt bereitet vielen Menschen Sorgen – j etzt kommt eine weitere, schlechte Nachricht:. Die Praxis Dr.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellGesundheit

Top-News aus der Region