Der Hausärztemangel in Wittlich ist schwerwiegend. Und Besserung ist nicht in Sicht: Ab dem kommenden Jahr wird eine Wittlicher Praxis keine Kassenpatienten mehr behandeln.

Das Thema Ärztemangel,

ein großes Problem,

auch in Wittlich. Die Hausarztversorgung in der Kreisstadt bereitet vielen Menschen Sorgen –

etzt kommt eine weitere, schlechte Nachricht:.