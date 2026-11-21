Lions Club Mittelmosel Aus 20.000 Euro werden mehr als 220.000 Euro 21.11.2026, 10:00 Uhr

i Die Spenden des Lions Clubs Mittelmosel kommen da an, wo sie dringend gebraucht werden: Nestwärme-Gründerin Elisabeth Schuh, Frederic Fünfgeld, Lions-Präsident Herbert Otto Reichert, Thomas Thees, Axel Roth, Johannes Hübinger und Christoph Regh Frank Lewerenz

Es ist eine Geschichte über Hilfsbereitschaft, Solidarität und Menschlichkeit: Der Lions Club Mittelmosel unterstützt den Verein Nestwärme, der das Kinderhospiz Trier betreibt, in hohem Maße.

Was einst mit einem Vortrag beim Lions Club Mittelmosel begann, entwickelte sich zu einer der erfolgreichsten Spendenaktionen der Clubgeschichte. Es ist eine Geschichte über Engagement, Vertrauen und die Faszination, Gutes zu bewirken.Im Rahmen der Vortragsreihe des Lions Clubs hatte der frühere Präsident Dr.







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