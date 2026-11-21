Es ist eine Geschichte über Hilfsbereitschaft, Solidarität und Menschlichkeit: Der Lions Club Mittelmosel unterstützt den Verein Nestwärme, der das Kinderhospiz Trier betreibt, in hohem Maße.
Lesezeit 2 Minuten
Was einst mit einem Vortrag beim Lions Club Mittelmosel begann, entwickelte sich zu einer der erfolgreichsten Spendenaktionen der Clubgeschichte. Es ist eine Geschichte über Engagement, Vertrauen und die Faszination, Gutes zu bewirken.Im Rahmen der Vortragsreihe des Lions Clubs hatte der frühere Präsident Dr.