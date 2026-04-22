Gericht verhandelt am Ort
Aufzug am Gästehaus führt in Ellenz zum Streit
Ein Personenaufzug in Massivbauweise (rechts) führt im Moselort Ellenz zum Streit. Eine Anwohnerin verklagt die Genehmigungsbehö
Ein Personenaufzug in Massivbauweise (rechts) führt im Moselort Ellenz zum Streit. Eine Anwohnerin verklagt die Genehmigungsbehörde.
Ulrike Platten-Wirtz

Der Außenaufzug an einem Gästehaus führt im Moseldorf Ellenz zum Streit. Eine Anwohnerin klagt gegen die Kreisverwaltung Cochem-Zell wegen Erteilung der Baugenehmigung. Die Gerichtsverhandlung findet am Ort im Freien statt. Das sind die Fakten. 

Lesezeit 2 Minuten
Vor rund einem Jahr hat ein Ellenzer Gastronom an einem Gästehaus im Ortskern von Ellenz einen Außenaufzug errichten lassen, der nun zum Zankapfel wird. Eine Anwohnerin, die selbst ein denkmalgeschütztes Haus in direkter Nachbarschaft bewohnt, klagt gegen die zuständige Genehmigungsbehörde, die Kreisverwaltung Cochem-Zell.

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Kreis Cochem-ZellBauen & Wohnen

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