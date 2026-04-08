Kulturreigen in Alf
Auf Waldfrieden zaubert die Hausherrin
Ruth Schiffer und die drei Faltigen bestritten das erste Programm anno 2026 im Haus Waldfrieden.
Ruth Schiffer und die drei Faltigen bestritten das erste Programm anno 2026 im Haus Waldfrieden.
Thomas Brost

Breit gefächert ist das Programm auf Haus Waldfrieden in Alf/Mosel. Zum Auftakt macht die Hausherrin Ruth Schiffer mit den drei Faltigen mächtig musikalisch und kabarettistisch Dampf. Die Zuschauer sehen’s mit Vergnügen.

Lesezeit 3 Minuten
Als „römisch-katholischer, moselanischer Heimatabend“ ist der Auftakt im Haus Waldfrieden von der Hausherrin höchstselbst angekündigt worden. Aber was versteht man darunter? Das hat Ruth Schiffer vor ausverkauftem Haus dargelegt, in Sketchen, Reimen und vor allem gesanglich.

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