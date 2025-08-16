Die Wahl zu Deutschlands Schönstem Wanderweg 2025 ist abgeschlossen: Die Hunolsteiner Klammtour im Hunsrück überzeugt bei der Publikumswahl mit beeindruckender Naturkulisse und landet unter den Top drei.

Morbach-Hunolstein. Die Sieger stehen fest – und Rheinland-Pfalz ist mit dabei: Bei der Wahl zu „Deutschlands Schönstem Wanderweg 2025“ konnte sich eine Traumschleife aus dem Hunsrück den Platz auf dem Treppchen sichern. Die Traumschleife „Hunolsteiner Klammtour” schaffte es in der Kategorie „Tagestouren” auf Platz drei des Rankings und trägt nun die Auszeichnung „Deutschlands Schönster Wanderweg 2025”.

Auch in diesem Jahr waren bei dem Wettbewerb der Fachzeitschrift „Wandermagazin“ von insgesamt über 100 Bewerbungen vorab 15 Tages- und zehn Mehrtagestouren für die Auszeichnung nominiert worden. Über das Siegerranking haben rund 46.000 Outdoorfans von März bis Ende Juni sowohl online als auch per Post abgestimmt.

Bereits 2024 konnte Rheinland-Pfalz mit seinen Prädikatswegen im Wettbewerb punkten

„Es ist großartig zu sehen, dass wir uns konstant an der Spitze des Wettbewerbs halten und erneut ganz vorne mit dabei sind“, sagt Stefan Zindler, Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH. „Die Auszeichnung ist eine verdiente Anerkennung für das Engagement aller Beteiligten und unterstreicht einmal mehr die Attraktivität von Rheinland-Pfalz als Wanderdestination. Gleichzeitig verstehen wir sie als Ansporn, unsere Wanderinfrastruktur weiterhin mit viel Sorgfalt zu pflegen und kontinuierlich weiterzuentwickeln – damit wir künftig weiterhin Spitzenqualität bieten können.“

Bereits 2024 konnte Rheinland-Pfalz mit seinen Prädikatswegen im Wettbewerb punkten: Der „Osterspaier Langhalsweg” am Romantischen Rhein war Sieger unter den Tagestouren, der zweite Platz ging an die „Grüne-Hölle-Tour” Bollendorf in der Eifel. Die „Zweibrücker Fasanenjagd“ in der Pfalz belegte den 14. Rang.

Höhepunkt der Wanderung ist der 800 Meter lange Waldpfad durch die Hölzbachklamm

Die Traumschleife Hunolsteiner Klammtour: Die größtenteils zerstörte Burg der ehemaligen Vögte von Hunolstein ist ein erster Höhepunkt der Wanderung. Es folgen wunderschöne Ausblicke über die Hunsrückhöhen. Der Höhepunkt der Traumschleife ist der 800 Meter lange Pfad durch die Hölzbachklamm. Das zu Tal fließende Wasser der Klamm vermittelt gurgelnd und sprudelnd eine traumhafte Hörkulisse.

Wenige Minuten nach dem Start am Bauernhofcafé „Hunolsteiner Hof“ ist die zerstörte Burg der ehemaligen Vögte von Hunolstein erreicht. Fast 300 Jahre war die Burg in Händen der Vögte von Hunolstein. Vom Quarzitfelsen oberhalb der Burgmauern bietet sich ein imposanter Blick ins Tal und zu den bewaldeten Hunsrückhöhen gegenüber.

Von der Burg wandert man durch den Ortskern von Hunolstein und anschließend über einen schattigen Waldweg ins Tal. Dort sucht sich die Dhron, zwischen kleineren und größeren Felsbrocken ihren Weg.

Oben angekommen führt ein breiter Waldweg zu den so bezeichneten Herrenwiesen unterhalb von Haag. Im weiteren Verlauf gelangt man zum tiefsten Punkt der Tour. Die Dhron wird an der Schafpuhlbrücke überquert. In alten Zeiten wurde hier der Bach leicht angestaut, um den Schafen vor der Schur das Fell zu reinigen. Mal steil, mal weniger steil über Waldpfade und Wiesenwege gelangt man zurück auf die Höhe zum Start-/Zielpunkt Bauernhofcafé „Hunolsteiner Hof“.