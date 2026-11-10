Weinernte 2026 an der Mosel
Auf neuen Riesling dürfen sich Weinfreunde freuen
So machte der Herbst vielerorts Spaß: Das Lesegut war durch die Bank gut, auch wenn die Trauben mitunter kleiner als sonst waren
So machte der Herbst vielerorts Spaß: Das Lesegut war durch die Bank gut, auch wenn die Trauben mitunter kleiner als sonst waren.
Chris Marmann

Mit Bangen haben die Moselwinzer nach dem Extremsommer auf die Ernte im Herbst geblickt. Jetzt die Entwarnung: Die Traubenlese brachte durchweg gute Qualitäten. Eine erste positive Einschätzung liefert der Verein Moselwein.

Lesezeit 3 Minuten
Wasserwerker klagen, Obstbauern ebenso, Feldfrüchte und Getreide anbauende Landwirte besonders: Der Extremsommer 2026 hat Ausfälle und geringe Erntemengen mit sich gebracht. Wer nicht lamentiert, sind die Winzer im Anbaugebiet Mosel. Auch wenn es regionale Schwankungen gibt, so ist die Traubenernte in diesem Jahr überraschend gut ausgefallen.
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