Weinernte 2026 an der Mosel Auf neuen Riesling dürfen sich Weinfreunde freuen Thomas Brost 10.11.2026, 12:00 Uhr

i So machte der Herbst vielerorts Spaß: Das Lesegut war durch die Bank gut, auch wenn die Trauben mitunter kleiner als sonst waren. Chris Marmann

Mit Bangen haben die Moselwinzer nach dem Extremsommer auf die Ernte im Herbst geblickt. Jetzt die Entwarnung: Die Traubenlese brachte durchweg gute Qualitäten. Eine erste positive Einschätzung liefert der Verein Moselwein.

Wasserwerker klagen, Obstbauern ebenso, Feldfrüchte und Getreide anbauende Landwirte besonders: Der Extremsommer 2026 hat Ausfälle und geringe Erntemengen mit sich gebracht. Wer nicht lamentiert, sind die Winzer im Anbaugebiet Mosel. Auch wenn es regionale Schwankungen gibt, so ist die Traubenernte in diesem Jahr überraschend gut ausgefallen.







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