Ernst feiert ganz royal Auf Moseldampfer zwei neue Prinzenpaare präsentiert Thomas Esser 15.11.2026, 12:44 Uhr

i In Ernst haben seine Tollität Prinz Michael I. und ihre Lieblichkeit Prinzessin Jenny I. die Narrenregentschaft übernommen. Unterstützt werden sie dabei von Kinderprinz Ben und Kinderprinzessin Leonie. Thomas Esser

In Ernst wird derzeit royal gefeiert: Erst wird eine Ernsterin zur Moselweinkönigin gewählt, kurz darauf dann gleich zwei Prinzenpaare proklamiert.

Wenn sich vergangene Woche eine Dorfgemeinschaft über royalen Zuwachs freuen konnte, dann war das wohl im Moselort Ernst: Die Ernster feiert in diesem Jahr nicht nur ihr 1250. Bestehen, sondern auch gleich fünf neue Regenten. Hatte diesbezüglich zunächst Johanna Dax bei der Wahl zur neuen Moselweinkönigin erfolgreich vorgelegt, so präsentierte die weiß-blaue Narrenzunft der Ernscher Käskäpp um ihren Vereinsvorsitzenden Harald Andre nur wenige ...







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