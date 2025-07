Die katholische Kirche in Leienkaul ist ein kleines, aber durchaus schmuckes Gotteshaus mitten in dem Eifelort. Und sie ist für viele Menschen rund um Leienkaul auch ein Stück Heimat und ein wichtiger Treffpunkt. Mehr als 100 Jahre ist das Gebäude alt, nun muss die Dacheindeckung erneuert werden. Durchaus ein großes Projekt für diese kleine Gemeinde.

„Eigentlich sollte ja nur das Kirchenschiff neu eingedeckt werden, doch dann entdeckte der Dachdecker große Schäden am Turm, sodass wir auch hier dringend eine neue Dacheindeckung und eine Sanierung brauchen“, so Burkhard Klinkner. Der Ortsbürgermeister gehört dem Verwaltungsrat der Pfarrei Kaisersesch Heilige Maria an, zu der die Leienkauler Kirche gehört.

Alu-Dach im Schieferort

Bisher war das Dach dabei mit Schiefer aus der heimischen Schiefergrube Maria Schacht eingedeckt. Leienkaul liegt in einer Region mit einer großen Schieferbergbau-Tradition, hier liegen auch die Wurzeln des Ortes. Entsprechend schwer fiel dem Verwaltungsrat die Entscheidung für ein Aluminium-Dach. Ausschlaggebend war am Ende, dass auf dem Kirchendach künftig eine Solaranlage angebracht werden soll. Und dafür ist eine solche Eindeckung sehr gut geeignet.

„Wir haben das lange überlegt und uns dann schließlich für diese Schiefer-Alternative entschieden, nicht zuletzt, weil wir die Solaranlage als Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung ansehen, und durchaus auch zur Sicherung der künftigen Unterhaltskosten der Leienkauler Kirche“, erläutert Pfarrer Michael Wilhelm. Leienkaul dürfte damit eine der ersten Kirchen im Kreis sein, die künftig eine Photovoltaik-Anlage auf dem Kirchendach haben.

„Als die neue Dacheindeckung anstand, wurde dann klar, dass das Bistum diesmal keine Einwände haben wird.“

Eric Schweitzer, Mitglied des Pfarrgemeinderats

„Früher hat das Bistum solche Vorhaben eher abgelehnt, heute ist das Bistum bei Kirchen, die nicht unter Denkmalschutz stehen, offener“, so der Pfarrer. Und Eric Schweitzer, Mitglied im Pfarrgemeinderat, erzählt, dass es schon mal früher Überlegungen für eine Solaranlage gab, die aber das Bistum damals abgelehnt habe. „Doch die Idee ist geblieben, und bei den Gesprächen mit dem Bistum, als die neue Dacheindeckung anstand, wurde dann klar, dass das Bistum diesmal keine Einwände haben wird“, erzählt er.

Seit knapp drei Monaten wird nun an der Kirche gebaut, die Gottesdienste finden derzeit im Gemeindehaus statt. Bis Ende Juli sollen die Dacharbeiten fertig sein, die Solaranlage wird dann im Anschluss installiert. Rund 150.000 Euro sind dafür vorgesehen, allein der Turm wird etwa 40.000 Euro kosten. Die Gemeinde finanziert viel über Rücklagen, doch rund 14.000 Euro sind noch offen. Hier hofft die Pfarrei auch auf Spenden.

Bindeglied für Leienkauler und Masburger

Fast 400 Katholiken gehören zu Leienkaul. Mehr, als der Ort Einwohner hat, wie Eric Schweitzer schmunzelnd betont. Denn Leienkaul ist politisch eine noch junge Gemeinde, sie entstand erst 2004. Teile von Leienkaul gehören heute noch zu Masburg, hier liegt auch der Friedhof. Doch die Kirche bildet ein Bindeglied für alle Leienkauler, unterstreicht Ortsbürgermeister Klinkner. 1923 wurde sie gebaut, zunächst als keine Saalkirche, Turm und Chor folgten erst später.

Um die in unmittelbarer Nähe von Leienkaul liegende Wallfahrtskirche Maria Martental, mit der sich die Leienkauler eng verbunden fühlten, vor den Zugriffen der Nationalsozialisten zu bewahren, bildete die Bischöfliche Behörde 1941 mitten im Krieg die Pfarrei Maria Martental/Leienkaul, womit der Trierer Bischof Franz Rudolf Bornewasser, wenn auch ungewollt, einen wichtigen Grundstein für die spätere politische Gemeinde legte.

Die katholische Gemeinde zeichnet sich durch ein vielfältiges kirchliches Leben aus. Einmal im Monat gibt es einen Gottesdienst und eine Andacht für Senioren, es gibt einen Kirchenchor, einen Singkreis. „Und so ist diese Kirche für uns ein wichtiger Teil des Ortes und der Region“, unterstreicht Burkhard Klinkner. Eric Schweitzer ist überzeugt: „Wir sind eine kleine, aber sehr schöne Gemeinde.“