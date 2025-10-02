Café Wozu in Valwigerberg Auf einen Kaffee zwischen Alpakas und Wildpferden 02.10.2025, 10:57 Uhr

i Guten Kaffee mit einer Siebträgermaschine zuzubereiten, ist Susanne Arens-Zenz wichtig. Ulrike Platten-Wirtz

Im Café Wozu ist nicht nur der Name ungewöhnlich. Das kleine Café im Seminarhaus Jonathan umgeben von Wiesen, Weidetieren und Äckern hält einiges an Überraschungen bereit.

Kuchen und Torten waren schon immer die Leidenschaft von Susanne Arnes-Zenz. „Ich habe in einem Internat in Bingen eine hauswirtschaftliche Ausbildung gemacht und dabei das Backen gelernt“, sagt sie. Dass diese Passion einmal dazu führen würde, ein eigenes Café zu betreiben, wusste die heute 60-Jährige damals allerdings noch nicht.







