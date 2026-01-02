Geschwindigkeitsbegrenzung Auf diesen Morbacher Straßen gilt jetzt Tempo 30 Christoph Strouvelle 02.01.2026, 15:00 Uhr

i Hier darf seit Kurzem nicht schneller als Tempo 30 gefahren werden: Solche Schilder wie in der Nähe des Kindergartens in Hundheim hängen bald vielleicht noch an anderen Stellen in Morbacher Ortsteilen. Christoph Strouvelle

Autofahrer müssen in mehreren Ortsbezirken in Morbach neuerdings auf reduzierte Höchstgeschwindigkeiten achten. Was dahinter steckt und wo sich der Bürgermeister noch neue Limits vorstellen könnte.

Es ist die berühmte „Abzocke“, von der bei Radarkontrollen immer wieder gern die Rede ist. Insbesondere bei denjenigen, die beim zu schnellem Fahren erwischt werden und anschließend Post von der Bußgeldstelle bekommen.Das passierte neulich auch einem Bürger aus dem Morbacher Ortsteil Bischofsdhron, der nach eigenen Worten auf der Morbacher Ortsumfahrt – gemeint ist offensichtlich die Industriestraße – zu schnell gefahren war.







