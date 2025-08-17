Maare-Mosel-Lauf und VulkanBike steuern auf Jubiläen zu. Was die Breitensportveranstaltungen zum Ende des Sommers der Region bringen und wie das Radfahrangebot verbessert werden soll.

Daun. Vor dem Dauner Forum macht ein Pärchen mit schwer bepackten Fahrrädern eine Ruhepause. Quer durch die Eifel führt ihr Weg, erzählen sie. Zelt, Isomatte und Schlafsack sind in den Taschen am Fahrrad verstaut. So geht es von Ort zu Ort. Radreisen oder in der minimalistischen Version Bikepacking könnte ein Trend sein, der für die Vulkaneifel demnächst noch relevanter werden könnte, als er bisher schon ist.

Maare-Mosel-Laufs und VulkanBike feiern Jubiläum

Aber dass man Entwicklungen erkennen und nutzen kann, hat man rund um Daun in Sachen Radfahren, aber auch Laufen im vergangenen Vierteljahrhundert schon mehrmals gezeigt. Bei der Pressekonferenz zu den aktuellen Auflagen des Maare-Mosel-Laufs und VulkanBike wurde darauf hingewiesen, dass die größte Laufveranstaltung im Vulkaneifelkreis Daun und der MTB-Marathon bald Jubiläen, die 30. beziehungsweise 25. Auflage, feiern.

Der Maare-Mosel-Lauf war 1998 die erste Laufveranstaltung in der Region über eine zum Radweg ausgebaute ehemalige Bahnstrecke. Der VulkanBike ist einer der traditionsreichsten und mit rund 1500 Teilnehmern größten Mountainbike-Rennen für jedermann deutschlandweit.

Die Veranstaltungen sind touristisch für die Region wichtig, sagt Vera Esch. „Für uns als Touristiker sind es Möglichkeiten, den Fuß in die Tür zu bekommen für ein neues Angebot. Das ist eine große Hilfe, neue Zielgruppen anzusprechen“, erklärt die Geschäftsführerin des Tourismusnetzwerks GesundLand Vulkaneifel, zu dem außer den Verbandsgemeinden Daun und Ulmen auch die Teile der ehemaligen Verbandsgemeinde Manderscheid (aufgegangen in der VG Wittlich-Land) gehören.

Mit dem Mountainbike durch die Vulkaneifel

Den „Fuß in die Tür“ zu den Mountainbikern bekam man schon 2001 mit der VulkanBike-Premiere. Durch dessen Erfolg wurde das feste MTB-Wegenetz „Trailpark Vulkaneifel“, mittlerweile mit 850 Kilometer Wegenetz und dem Technikübungsplatz Koulshore bei Trittscheid ab 2007 etabliert.

Zum zehnten Mal gibt es beim diesjährigen VulkanBike eine eigene Wertung für E-Mountainbikes. Das war zu Beginn durchaus umstritten, erzählt inMEDIA-Geschäftsführer Fabian Kirsch. Die im rheinhessischen Oppenheim ansässige Agentur des Fernsehmoderators Markus Appelmann organisiert zusammen mit GesundLand Vulkaneifel seit 2013, nachdem der vorherige Cheforganisator sich beruflich umorientierte und die Veranstaltung deshalb 2012 ausfiel. Vor zwei Jahren setzte man sich mit der Ausrichtung der ersten Deutschen Meisterschaft für Gravelbikes (geländefähige Rennräder) an die Spitze eines weiteren Trends.

„Die Ansprache neuer Zielgruppen ist auch etwas, um die Anmeldezahlen auf hohem Niveau zu halten“, sagt Kirsch. Die positive Wirkung des VulkanBike macht Esch an der Nachfrage nach der Veranstaltung und den Aufrufen der mittlerweile digital vorliegenden MTB-Strecken fest: „An den Klickzahlen sehen wir, wie die Routen nachgefragt sind.“

Befragung soll Wünschen der Einheimischen nachgehen

Das touristische Angebot ist aber nur die eine Seite. „Wer die Angebote zuallererst nutzt, sind diejenigen, die es vor der Haustür haben. Wenn die Einheimischen das gut finden, werden es auch unsere Gäste gut finden“, sagt Esch. Die Teilnehmer des Maare-Mosel-Laufs, bei dem am 30. August 1000 Teilnehmer angestrebt werden, kommen traditionell größtenteils aus der Region. Eine Firmenwertung soll Gesundheit und Zusammenhalt in den einheimischen Unternehmen stärken.

Beim VulkanBike kommen viele Teilnehmer aus den Benelux- und angrenzenden Bundesländern. „Was beide Events ausmacht, ist, dass sie nicht nur hier stattfinden, sondern verwurzelt sind“, sagt Kirsch, der mit inMEDIA auch im Saarland und in der Pfalz Ausdauersportveranstaltungen organisiert.

Die Wünsche der Einheimischen sind auch bei einer Befragung zur Attraktivität der Radregion Vulkaneifel gefragt. Dem Aufruf zu einem Austausch zu Jahresbeginn folgten bereits unerwartet viele Radinteressierte, erzählte Esch. „Wir versprechen uns von der Befragung viele neue Impulse“, sagte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Daun Thomas Scheppe. Vielleicht komme raus, dass die Vulkaneifel mehr für Rennradfahrer tun könne, überlegt Esch.

Viele ruhige Straßen gibt es in der Region. Oder vielleicht sind Radreisende und Bikepacker, wie sie vor dem Dauner Forum Rast machten, eine Zielgruppe, der man sich in Zukunft ebenfalls verstärkt widmet. Die Online-Befragung gibt es unter: www.vulkan.bike/studie

VulkanBike und Maare-Mosel-Lauf

Der 27. Maare-Mosel-Lauf findet am 30. August ab 16 Uhr mit Start und Ziel in Gillenfeld statt. Außer dem einzigen Halbmarathon im Vulkaneifelkreis Daun gibt es Fünf- und Zehn-Kilometer-Läufe sowie Rennen für Kinder.

Internet: www.maaremosellauf.de

Zum 24. Mal geht am 13. September der VulkanBike in Daun an den Start. Mit Start ab 9 Uhr werden vier Offroad-Strecken zwischen 37 und rund 100 Kilometer Länge angeboten. Außerdem gibt es den Jugendcup für die Altersklasse U 9, U 11 und U 13.

Internet: www.vulkan.bike﻿