Über den Arbeitskreis Schulewirtschaft Cochem/Kaisersesch erhielten Lehrkräfte kürzlich einen spannenden Einblick in die Kann GmbH Baustoffwerke in Ulmen. Die Kann GmbH zählt zu den führenden Unternehmen Deutschlands in der Herstellung von Pflastersteinen, Terrassenplatten und Gartenbauelementen aus Beton, heißt es in einer Pressemitteilung des Arbeitskreises. Dessen bisheriger Leiter wurde für sein großes Engagement ausgezeichnet.