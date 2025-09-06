Stundenlang war die B53 bei Briedel am Freitagnachmittag gesperrt. Weit mehr als 50 Rettungskräfte waren im Einsatz, nachdem ein Pkw und Wohnmobil frontal kollidiert waren. Noch ist nicht alles aufgeklärt.

Vier Krankenwagen, zwei Rettungshubschrauber, mehr als 20 DRK-Mitarbeiter und 38 Feuerwehrleute waren im Einsatz, nachdem am Freitagnachmittag auf der B53 bei Briedel ein Pkw frontal gegen ein Wohnmobil gefahren war. Die genaue Unfallursache steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest, wie die Polizei Zell auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte. Die Zeugenaussagen ergeben demnach noch kein einheitliches Bild.

Bisher steht fest: Eine 37-jährige Frau aus dem Kreis Cochem-Zell, die mit ihrem Pkw in Richtung Pünderich unterwegs war, geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahnspur. Das entgegenkommende Wohnmobil hatte keine Chance mehr auszuweichen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten frontal.

Säugling war auf dem Rücksitz

In dem Pkw waren neben dem 37-Jährigen ihre Tochter auf dem Beifahrersitz und ein drei Monate alter Säugling in einem Maxi Cosy auf dem Rücksitz. Ersthelfer befreiten zunächst das Baby und das Mädchen﻿ aus dem Autowrack. Die Mutter konnte erst aus dem demolierten Auto geholt werden, nachdem die Feuerwehren Briedel und Zell eine sogenannte Notfallöffnung vorgenommen hatten. Dabei wurden die beiden Türen des Pkw herausgeschnitten, und die sogenannte B-Säule wurde entfernt, die den Fahrzeugboden mit dem Dach verbindet. Auf diese Weise konnte die junge Frau schonend geborgen werden, weil man den Grad ihrer Verletzungen zu dem Zeitpunkt nicht kannte.

Aus dem Pkw drang Qualm

Laut Markus Hensler, Wehrleiter der VG Zell, waren insgesamt 38 Feuerwehrleute aus Briedel und Zell im Einsatz. Weil aus dem Pkw Qualm drang, leiteten sie zunächst auch alle notwendigen Maßnahmen zur Brandschutzsicherung ein.

In dem Wohnmobil war ein Ehepaar aus Niedersachsen. Mann und Frau sind ebenso wie die drei Pkw-Insassen schwer verletzt in Krankenhäuser geflogen worden. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht mehr, teilte die Polizei Zell mit. Auch psychologische Betreuer waren bei dem Einsatz vor Ort.

Die B53 war für den Einsatz am Freitag von 15.40 Uhr bis etwa 21 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde in diesem Zeitraum durch die Gemeinde Briedel umgeleitet.