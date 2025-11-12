Kreisverband lädt zu Infoabend Asiatische Hornisse schreckt Imker auf 12.11.2025, 12:14 Uhr

i Asiatische Hornissen sitzen auf ihrem Nest. Auch im Kreis Cochem-Zell werden sie inzwischen gesichtet. Boris Roessler/dpa. picture alliance/dpa

Wie gefährlich ist die Asiatische Hornisse? Kann ihre Ausbreitung im Kreis Cochem-Zell noch verhindert oder zumindest verlangsamt werden? Der Kreisimkerverband hat dazu einen Experten eingeladen.

Die Asiatische Hornisse breitet sich im Kreis Cochem-Zell aus. Laut dem Imkerverband gibt es Sichtungen in Bruttig-Fankel, Mesenich, Dohr, Weiler, Kennfus und Zell. „Diese invasive Art ist eine ernsthafte Bedrohung für unsere heimische Insektenwelt, besonders jedoch für unsere Honigbienen“, warnt der Verband.







