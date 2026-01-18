Narren übernehmen Kreisstadt Arglistige Knipptäuschung lässt Cochems Rathaus fallen Thomas Esser 18.01.2026, 11:44 Uhr

i Ob der lautstarke Gesang der CKG-Strategen beim Sturm auf das Rathaus tatsächlich einige schiefe Töne aufweist, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall reicht es nicht, Schultheiß Walter Schmitz damit vor seinen Amtssitz zu locken. Thomas Esser

Mit einer List haben die närrischen Vorkämpfer der Cochemer Karnevals-Gesellschaft (CKG) das städtische Rathaus erobert. Nicht nur der geneigte Beobachter fragte sich: Ist denn schon wieder Knipp? Dem Dinges mit dem Bummes kann keiner widerstehen.

Um den Schultheiß an einem Samstagmorgen aus seinem behördlichen Tiefschlaf zu reißen, dafür musste die närrische Schwadron der Cochemer Karnevals-Gesellschaft (CKG) einmal mehr in die Trickkiste greifen. Erwartungsgemäß war der Versuch des Wachsingens und Portalpolterns zum Scheitern verurteilt.







