Mit einer List haben die närrischen Vorkämpfer der Cochemer Karnevals-Gesellschaft (CKG) das städtische Rathaus erobert. Nicht nur der geneigte Beobachter fragte sich: Ist denn schon wieder Knipp? Dem Dinges mit dem Bummes kann keiner widerstehen.
Um den Schultheiß an einem Samstagmorgen aus seinem behördlichen Tiefschlaf zu reißen, dafür musste die närrische Schwadron der Cochemer Karnevals-Gesellschaft (CKG) einmal mehr in die Trickkiste greifen. Erwartungsgemäß war der Versuch des Wachsingens und Portalpolterns zum Scheitern verurteilt.