Die Arbeiten am Moselpark in Zell sollen – wenn es gut läuft – im September fortschreiten. Dafür werden Ausweichflächen benötigt. Diese entstehen, wenn das ehemalige VG-Gebäude endgültig abgerissen worden ist.

Das ehemalige Rathaus der Verbandsgemeinde Zell wird derzeit abgerissen. Vorerst entsteht auf dem Gelände, sobald es freigeräumt ist, eine Parkfläche. Danach, wenn auch die Sparkasse abgerissen und auf dem Barl neugebaut wird, soll hier ein Hotel entstehen. Doch die Parkplätze sind erst einmal wichtig – denn am Moselufer müssen einige von ihnen für eine weitere Umgestaltung in Zell weichen.

Stadtbürgermeister Hans-Peter Döpgen erklärt: „Die Fläche wird als Ausweichparkplatz dienen, wenn das Moselgelände umgebaut wird.“ Seit sechs Jahren plant die Stadt dort einen Moselpark, der das Areal rund um das neue Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Zell, den Otto-Finé-Platz und das Festgelände verschönern soll. Eigentlich sollte das neu gestaltete Gelände schon fertig sein, doch laut Döpgen kamen Umstände wie die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg und weitere Faktoren hinzu, sodass sich alles verzögerte.

i Die Abrissarbeiten an der ehemaligen VG-Verwaltung in Zell sind inzwischen fortgeschritten. Martin Steinmetz

Jetzt hat die Stadt jedoch die Freigabe, die Ausschreibung der Maßnahme läuft bald aus. Der Stadtchef sagt: „Im letzten Stadtrat wurde beschlossen, dass der Bürgermeister nach der Auswertung der Ausschreibung die Arbeiten an eine Baufirma vergeben darf. Wenn also alles gut läuft, könnte es am 1. September mit den Arbeiten am Moselpark losgehen.“

Ab diesem Zeitpunkt würden einige Parkplätze am Moselufer entfallen, diese werden dann auf besagtem Ausweichparkplatz aufgefangen. Die übergangsweise eingerichteten Parkflächen sollen laut Stadtchef kostenlos sein.