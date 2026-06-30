1073 Menschen ohne Job
Arbeitsmarkt bleibt weiter stabil
Cochem-Zell weist im Juni unter allen rheinland-pfälzischen Kreisen die niedrigste Arbeitslosenquote auf.
Cochem-Zell weist im Juni unter allen rheinland-pfälzischen Kreisen die niedrigste Arbeitslosenquote auf.
Kevin Ruehle

Cochem-Zell verzeichnet weiterhin die niedrigste Arbeitslosenquote in Rheinland-Pfalz: Im Juni sank sie auf 3,1 Prozent. Gleichzeitig suchen viele Betriebe weiterhin Fachkräfte und Auszubildende.

Lesezeit 2 Minuten
Der regionale Arbeitsmarkt bleibt weiterhin stabil. Die Zahl der arbeitslosen Menschen im Kreis Cochem-Zell ist gegenüber dem Vormonat um 30 Personen auf 1073 gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr sind 89 Menschen weniger arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote liegt bei 3,1 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte unter dem Wert des Vormonats sowie deutlich unter dem Vorjahreswert von 3,4 Prozent.

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Kreis Cochem-ZellWirtschaft

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