Arbeiten an L98 bei Kaisersesch in Kürze abgeschlossen

Die L98 zwischen Landkern und Kaisersesch ist seit März vollgesperrt. Doch ein Ende ist in Sicht: Die Ausbauarbeiten im Streckenabschnitt zwischen der L100 und der K24 in Richtung Illerich stehen kurz vor dem Abschluss. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz mit. Die Straße soll ab Donnerstag, dem 17. April, wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Seit Ende Oktober des vergangenen Jahres wurde die Landstraße zwischen der Einmündung der L100 und der Einmündung in die K 24 in Richtung Illerich ausgebaut. Während für die ersten beiden Bauabschnitte der Verkehr halbseitig mittels Ampelanlage geregelt werden konnte, musste der Straßenabschnitt für den letzten Bauabschnitt voll gesperrrt werden.

i Dem Landesbetrieb Mobilität zufolge soll die derzeit noch gesperrte Landesstraße 98 bei Kaisersesch vom 17. April an wieder für den Verkehr freigegeben werden. David Ditzer

In der Zeit der Vollsperrung kam es dadurch zu Umleitungen und längeren Fahrtwegen: So wurde der Verkehr von der L100 in Richtung Autobahnauffahrt durch die Stadt Kaisersesch umgeleitet, einige Verkehrsteilnehmer bogen schon in Landkern in Richtung Illerich ab, um darüber in Richtung Autobahn zu kommen.

Es stehen im Anschluss an die Vollsperrung noch Arbeiten an den Schutzplanken an. Diese werden von Dienstag, 22. April, bis Mittwoch, 30. April unter halbseitiger Verkehrsführung mit einer Ampelanlage durchgeführt. Außerhalb der Arbeitszeiten kann die Strecke ohne Einschränkungen befahren werden.

Die voraussichtlichen Baukosten betragen rund 700.000 Euro und werden vom Land getragen. Mit Abschluss dieser Arbeiten kann der Verkehr zwischen Landkern und Kaisersesch im Verlauf der L98 mit Anbindung an die A48, Anschlussstelle Cochem/Kaisersesch, wieder ungehindert rollen, teilt der LBM mit: „Zudem wird durch die Maßnahme die Verkehrsinfrastruktur im Landkreis Cochem-Zell weiter systematisch verbessert.“