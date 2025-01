SPD in Cochem Appell für Zusammenhalt der demokratischen Parteien Dieter Junker 26.01.2025, 16:17 Uhr

i Stießen auf ein neues Jahr an und forderten alle demokratischen Kräfte auf, gegen rechtsextreme und populistische Parteien zusammenzustehen, um die Demokratie zu stärken (von links): SPD-Direktkandidat Umut Kurt, SPD-Ortsvereinsvorsitzende Tina Möntenich, Landtagspräsident Hendrik Hering, Staatsekretärin Heike Raab und SPD-Kreisvorsitzender MdL Benedikt Oster. Junker Dieter

Die bundespolitische Diskussion am Wochenende war geprägt vom Vorstoß der CDU, die Migrationspolitik zu verschärfen - und je nach Lesart dafür Stimmen der AfD in Kauf zu nehmen. Die Debatte schlug auf den SPD-Neujahrsempfang in Cochem-Zell durch.

In einer Zeit, in der rechtsextreme, nationalistische und populistische Parteien nicht nur in Deutschland stärker werden, hat der rheinland-pfälzische Landtagspräsident Hendrik Hering die demokratischen Parteien dazu aufgerufen, zusammenzustehen, ungeachtet unterschiedlicher Auffassungen.

