Philipp Hanke in Treis/Bullay Apotheker kämpft für seine MS-Patienten Birgit Pielen 07.05.2026, 12:13 Uhr

i Apotheker Philipp Hanke, Inhaber der Johannes-Apotheke in Treis-Karden und der Brücken-Apotheke in Bullay, sagt: „Aus meiner Sicht ist es absolut verständlich, dass Unternehmen ihre Rechte durchsetzen – aber bitte nicht zulasten der Patienten.“ David Ditzer

Lieferprobleme bei einem wichtigen Medikament für Multiple-Sklerose-Patienten beschäftigen derzeit auch Apotheken an der Mosel. Apotheker Philipp Hanke berichtet von verzweifelten Nachfragen und langen Telefonaten mit dem Hersteller.

Menschen mit Multipler Sklerose (MS), die auf das Medikament Fampridin angewiesen sind, stehen derzeit vor einem Problem: Das Arzneimittel ist nur schwer erhältlich. Ursache ist kein Produktionsengpass, sondern ein Patentstreit. Philipp Hanke, Inhaber der Johannes-Apotheke in Treis-Karden und der Brücken-Apotheke in Bullay, sagt: „Aus meiner Sicht ist es absolut verständlich, dass Unternehmen ihre Rechte durchsetzen – aber bitte nicht zulasten ...







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