Philipp Hanke in Treis/Bullay 
Apotheker kämpft für seine MS-Patienten
Apotheker Philipp Hanke, Inhaber der Johannes-Apotheke in Treis-Karden und der Brücken-Apotheke in Bullay, sagt: „Aus meiner Si
Apotheker Philipp Hanke, Inhaber der Johannes-Apotheke in Treis-Karden und der Brücken-Apotheke in Bullay, sagt: „Aus meiner Sicht ist es absolut verständlich, dass Unternehmen ihre Rechte durchsetzen – aber bitte nicht zulasten der Patienten.“
David Ditzer

Lieferprobleme bei einem wichtigen Medikament für Multiple-Sklerose-Patienten beschäftigen derzeit auch Apotheken an der Mosel. Apotheker Philipp Hanke berichtet von verzweifelten Nachfragen und langen Telefonaten mit dem Hersteller.

Lesezeit 2 Minuten
Menschen mit Multipler Sklerose (MS), die auf das Medikament Fampridin angewiesen sind, stehen derzeit vor einem Problem: Das Arzneimittel ist nur schwer erhältlich. Ursache ist kein Produktionsengpass, sondern ein Patentstreit. Philipp Hanke, Inhaber der Johannes-Apotheke in Treis-Karden und der Brücken-Apotheke in Bullay, sagt: „Aus meiner Sicht ist es absolut verständlich, dass Unternehmen ihre Rechte durchsetzen – aber bitte nicht zulasten ...

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