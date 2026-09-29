Konzertprogramm in Cochem
Apollo-Kino holt Rocklegenden auf Leinwand und Bühne
Im Schaukasten vor dem Apollo-Kino macht Geschäftsführer Max Bugdahn auf die anstehenden Events aufmerksam.
Im Schaukasten vor dem Apollo-Kino macht Geschäftsführer Max Bugdahn auf die anstehenden Events aufmerksam.
Ulrike Platten-Wirtz

Das einzig gewerblich betriebene Kino im Landkreis Cochem-Zell erweitert sein Angebot. Der Kinosaal in der Brückenstraße wird auch zur Konzertbühne. Geschäftsführer Max Bugdahn erklärt, worauf sich Besucher freuen können.

Lesezeit 2 Minuten
Ob Kinderfilme, Blockbuster oder Dokumentationen: Das Apollo-Kino in Cochem ist mit seinem Programm stets auf dem neuesten Stand. In den kommenden Tagen werden aber nicht nur Filme auf der großen Leinwand gezeigt, sondern der Kinosaal verwandelt sich auch in eine Konzertbühne.
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