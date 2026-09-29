Konzertprogramm in Cochem Apollo-Kino holt Rocklegenden auf Leinwand und Bühne Ulrike Platten-Wirtz 29.09.2026, 14:15 Uhr

i Im Schaukasten vor dem Apollo-Kino macht Geschäftsführer Max Bugdahn auf die anstehenden Events aufmerksam. Ulrike Platten-Wirtz

Das einzig gewerblich betriebene Kino im Landkreis Cochem-Zell erweitert sein Angebot. Der Kinosaal in der Brückenstraße wird auch zur Konzertbühne. Geschäftsführer Max Bugdahn erklärt, worauf sich Besucher freuen können.

Ob Kinderfilme, Blockbuster oder Dokumentationen: Das Apollo-Kino in Cochem ist mit seinem Programm stets auf dem neuesten Stand. In den kommenden Tagen werden aber nicht nur Filme auf der großen Leinwand gezeigt, sondern der Kinosaal verwandelt sich auch in eine Konzertbühne.







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