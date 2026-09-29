Das einzig gewerblich betriebene Kino im Landkreis Cochem-Zell erweitert sein Angebot. Der Kinosaal in der Brückenstraße wird auch zur Konzertbühne. Geschäftsführer Max Bugdahn erklärt, worauf sich Besucher freuen können.
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Ob Kinderfilme, Blockbuster oder Dokumentationen: Das Apollo-Kino in Cochem ist mit seinem Programm stets auf dem neuesten Stand. In den kommenden Tagen werden aber nicht nur Filme auf der großen Leinwand gezeigt, sondern der Kinosaal verwandelt sich auch in eine Konzertbühne.