Die Bürgerinitiative Endert dreht sich im Kreis. Ihr Bemühen, das hohe Verkehrsaufkommen von offizieller Seite zu beruhigen, war bislang erfolglos. Aber aufgeben wollen die Anwohner nicht. Nun soll die Landesregierung Stellung nehmen.

Seit Jahren fordern die Mitglieder der Bürgerinitiative (BI) Endert eine Verkehrsberuhigung, werden aber immer wieder vertröstet und von einem Ansprechpartner zum anderen verwiesen. Passiert ist bislang wenig. „Wir kommen uns langsam verscheißert vor“, merkt Stephan Adolph, einer der Sprecher der BI an. „Dabei gibt es Nachweise, dass die Lärmbelastung hier viel zu hoch ist und krank macht“, fügt er an.

Nach etlichen Bemühungen, Stadt und Verbandsgemeinde von ihrem Anliegen zu überzeugen, ist inzwischen klar, „dass die gar nicht zuständig sind“, weiß auch BI-Sprecher Pedro Hoffmann. Trotzdem hat die Stadt auf das Problem reagiert und eine Geschwindigkeitsanzeige auf Höhe des Campingplatzes angebracht. „Das beeindruckt die meisten Autofahrer leider nur wenig“, bedauert Hoffmann.

Landesregierung soll Stellung nehmen

Im Gespräch mit Landtagsabgeordneten, an die die BI sich gewandt hat, hat man in Erfahrung gebracht, dass man sich an den Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz sowie die Kreisverwaltung wenden müsse. Die BI fordert nun aber auch die Landesregierung zu einer Stellungnahme auf. Konkret geht es darum, dass seitens des LBM zwei Messungen durchgeführt wurden, mit unterschiedlichem Ergebnis. „Auf der Internetseite des Landesumweltamtes kann man die Lärmbelastung für die Endertstraße abrufen“, weiß Adolph. Eine Messung, die vor Ort durchgeführt wurde, zeige andere Zahlen. „Was ist denn nun richtig? Da muss doch jemand Stellung nehmen“, fordert Adolph.

„Natürlich wäre es uns lieber, es würden weniger Autos hier entlangfahren, aber wie soll das umgesetzt werden?“

Stephan Adolph, Sprecher der BI Endert

Konkret dreht sich die Forderung der BI um eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30. „Natürlich wäre es uns lieber, es würden weniger Autos hier entlangfahren, aber wie soll das umgesetzt werden?“, fragt Adolph weiter. Die Endertstraße zählt zu den meistbefahrenen Straßen in der Kreisstadt, ist zudem Eingangstor von der Eifel an die Mosel und Autobahnzubringer. Ist das der Grund, warum niemand auf die Forderungen der BI reagiert?

In den vergangenen Jahren hat laut Angaben der Anwohner der Verkehr vor allem im Schwerlastbereich deutlich zugenommen. Das mag zum einen, wie Pedro Hoffmann vermutet, an der Baustelle am Gymnasium liegen. Aber nicht nur. „Wenn auf der Autobahn bereits darauf hingewiesen würde, dass man das Industriegebiet in Cochem viel einfacher erreicht, wenn man in Ulmen abfährt, wäre das für uns eine Entlastung“, sagt Hans-Werner Kreutz. Auch Udo Weirich hat festgestellt, dass manche Lkw die Endert herunterkommen, um dann über die Stadtwaldlinie wieder hochzufahren. „Die könnten doch einfach auf der Höhe bleiben, wenn man sie rechtzeitig darauf hinweisen würde“, beklagen die Anwohner.

i An vielen Stellen ist die Endertstraße in einem desolaten Zustand. Michael Hölzenbein

Dass mit dem zunehmenden Verkehr die Lärm- und Feinstaubbelastung steigt, versteht sich von selbst. Das hohe Verkehrsaufkommen zieht aber weitere Probleme nach sich. Zum einen sind Radfahrer verängstigt und weichen auf die Gehwege aus. „Es geht aber auch nicht, dass ich vor der Haustür mit einem Radler zusammenstoße“, kritisiert Hoffmann. Weiterhin ist die Straße inzwischen in einem desolaten Zustand. An etlichen Stellen hat sich die Fahrbahn abgesenkt, in den Kuhlen bleibt bei Regen das Wasser stehen. „Da muss man sich als Fußgänger, wenn ein Auto kommt, beeilen, sonst ist man klatschnass“, merkt Wolfgang Donhauser an.

Baustellen gibt es also genug, die die BI anzugehen gedenkt. Doch welche Maßnahmen sind erfolgversprechend? „Ein Tempolimit ist wohl nicht einfach durchzusetzen“, hat Hoffmann in Erfahrung gebracht. Laut Ordnungsamt gehe das auf Landesstraßen nicht, obwohl es in Landkern, Kaisersesch und Kaifenheim erfolgreich umgesetzt wurde, ärgert sich Adolph.

Doch die BI lässt sich nicht unterkriegen und hat weitere Vorschläge in petto. Beispielsweise einen Radweg auf der Fahrbahn zu markieren. „Dann wird automatisch langsamer gefahren“, so Hoffmann. Ein Hinweisschild, das auf die Straßenschäden aufmerksam macht, würde auch helfen, fügt Kreutz an. Was die BI am meisten ärgert, ist die Untätigkeit der Verwaltung. Adolph moniert: „Man nimmt uns einfach nicht ernst.“