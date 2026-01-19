Werner Lauxen abgelöst Annette Piroth führt nun den Sportverein Lieg Heinz Kugel 19.01.2026, 14:00 Uhr

i Aus den Händen der neuen SV-Chefin Annette Piroth erhält der langjährige Vorsitzende des Lieger Sportvereines, Werner Lauxen, Bildmitte, als Dankeschön ein Präsent für sein jahrelanges Engagement. Mit ihm freut sich Kassierer Michael Kuhn, rechts. Heinz Kugel

Über Jahrzehnte hat Werner Lauxen den SV Lieg nicht nur geführt, sondern den Sportverein auch zusammengehalten. Bei der Jahreshauptversammlung legte er sein Amt nun in jüngere Hände. Einstimmig votierten die Mitglieder für eine neue Vorsitzende.

Der Sportverein (SV) Lieg mit seinen 149 Mitgliedern ist nach wie vor noch äußerst lebendig und verfolgt mit einem seiner sportlichen Schwerpunkte, dem Kinderturnen, auch für die Zukunft richtungweisende Ziele. In Person von Annette Piroth, die jetzt von der Mitgliederversammlung einstimmig gewählt wurde, hat der Verein eine neue Vorsitzende.







