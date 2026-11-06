Ehemalige Deutsche Weinkönigin Anna Zenz: Wie es sich anfühlt, die Krone weiterzugeben Annika Wilhelm 06.11.2026, 09:15 Uhr

i Anna Zenz (zweite von links) überreicht Paula Löber (Mitte), neu gewählte 78. Deutsche Weinkönigin aus dem Weinanbaugebiet Saale-Unstrut, die deutsche Weinkrone. Löber vertritt den deutschen Wein nun gemeinsam mit den Weinprinzessinnen Kathrin Knierim (links, Rheinhessen) und Natalie Schäfter (rechts, Württemberg). Uwe Anspach. picture alliance/dpa

Zur Amtszeit einer Weinmajestät gehört auch dazu, dass man die Krone irgendwann weitergeben muss. Das steht nun der Moselweinkönigin Teresa Oster bevor. Ihre Vorgängerin Anna Zenz hat diesen Vorgang schon öfter erlebt – auch als Deutsche Weinkönigin.

Die Wahl zur Moselweinkönigin steht an diesem Wochenende an. Im Rennen um die Moselkrone sind Johanna Dax aus Ernst, Viktoria Göbel aus Cochem, Angelina Roos aus Klüsserath und Christina Servatius aus Traben-Trarbach. Sie treten am Samstagabend, 7. November, im Forum Livia in Leiwen nicht nur gegeneinander, sondern auch miteinander an: Alle von ihnen werden garantiert eine Krone als Prinzessin bekommen, aber nur eine die Moselweinkrone als ...







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