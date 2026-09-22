Edigers Deutsche Weinkönigin Anna Zenz tritt ab: Auf ewig mit dem Wein verbunden Thomas Brost

Annika Wilhelm 22.09.2026, 11:00 Uhr

i Ein schönes Jahr geht für Anna Zenz zu Ende – die Amtszeit als Deutsche Weinkönigin endet. Am Samstag wird sie nochmals einen großen TV-Auftritt bei der Wahl der Nachfolgerin haben. DWIMainz

Heute Mosel, morgen Miami – und dazwischen Tokio und Singapur: So sah das Leben der Deutschen Weinkönigin Anna Zenz aus, immer im Auftrag des deutschen Weines unterwegs. Was ist für Sie nach einem Jahr geblieben? Wie steht es um den deutschen Wein?

Es war ein Jahr fast wie im Rausch mit Besuch in allen 13 deutschen Weinanbaugebieten: So empfindet Anna Zenz ihr Amt als Deutsche Weinkönigin. Die 24-Jährige, die aus einem Weingut in Ediger-Eller stammt, blickt auf dieses Jahr, das am Samstag in Neustadt/Weinstraße endet, zurück.







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