Auto für Deutsche Weinkönigin Anna Zenz düst jetzt mit Mercedes durch 13 Anbaugebiete Ulrike Platten-Wirtz 21.05.2026, 16:03 Uhr

i Sascha Ternes, Betriebsleiter bei Kestenholz in Cochem, überreicht der Deutschen Weinkönigin Anna Zenz symbolisch den Schlüssel für ihren "Dienstwagen". Ulrike Platten-Wirtz

Als Deutsche Weinkönigin ist Anna Zenz aus Ediger-Eller viel unterwegs. Alle 13 Anbaugebiete im Bundesland wollen von ihr bereist werden. Dazu hat sie jetzt von einem Cochemer Autohaus ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt bekommen.

Rund 30.000 Kilometer im Jahr legt Anna Zenz als Deutsche Weinkönigin bei ihren Touren durch die 13 Anbaugebiete im Bundesland zurück. Um ihr diese Fahrten möglichst bequem zu machen, hat das Autohaus Kestenholz in Cochem-Brauheck der Weinmajestät ein Auto zur Verfügung gestellt.







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