Deutsche Weinkönigin ade Anna Zenz: Besonderes Geschenk mit persönlicher Note Thomas Brost 25.09.2026, 11:00 Uhr

i Ein Armband mit symbolischer Bedeutung darf Anna Zenz tragen. HVV/Andre

Das Jahr als Deutsche Weinkönigin wird Anna Zenz in bester Erinnerung behalten. Als Dank hat der Heimat- und Verkehrsverein Ediger-Eller der 25-Jährigen aus der Doppelgemeinde ein besonderes Geschenk gemacht. Und das berührt die Familiengeschichte.

Anna Zenz einen schönen Abschied bereiten: Das hat sich auch der Heimat- und Verkehrsverein Ediger-Eller zur Aufgabe gestellt. Der scheidenden Deutschen Weinkönigin machte der Verein als Geschenk ein Armband, das sehr besonders ist und für die Familie eine besondere Bedeutung haben dürfte.







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