Deutsche Weinkönigin ade
Anna Zenz: Besonderes Geschenk mit persönlicher Note
Ein Armband mit symbolischer Bedeutung darf Anna Zenz tragen.
Ein Armband mit symbolischer Bedeutung darf Anna Zenz tragen.
HVV/Andre

Das Jahr als Deutsche Weinkönigin wird Anna Zenz in bester Erinnerung behalten. Als Dank hat der Heimat- und Verkehrsverein Ediger-Eller der 25-Jährigen aus der Doppelgemeinde ein besonderes Geschenk gemacht. Und das berührt die Familiengeschichte.

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Anna Zenz einen schönen Abschied bereiten: Das hat sich auch der Heimat- und Verkehrsverein Ediger-Eller zur Aufgabe gestellt. Der scheidenden Deutschen Weinkönigin machte der Verein als Geschenk ein Armband, das sehr besonders ist und für die Familie eine besondere Bedeutung haben dürfte.
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