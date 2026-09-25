Das Jahr als Deutsche Weinkönigin wird Anna Zenz in bester Erinnerung behalten. Als Dank hat der Heimat- und Verkehrsverein Ediger-Eller der 25-Jährigen aus der Doppelgemeinde ein besonderes Geschenk gemacht. Und das berührt die Familiengeschichte.
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Anna Zenz einen schönen Abschied bereiten: Das hat sich auch der Heimat- und Verkehrsverein Ediger-Eller zur Aufgabe gestellt. Der scheidenden Deutschen Weinkönigin machte der Verein als Geschenk ein Armband, das sehr besonders ist und für die Familie eine besondere Bedeutung haben dürfte.