Autorin aus Lütz Anna Thorn vermittelt Kindern die Liebe zu Heilpflanzen 22.09.2025, 16:00 Uhr

i Anna Thorn präsentiert ihr Kinderbuch „Die Pflanzenfreunde aus der Natur“, das sie kürzlich veröffentlicht hat. Anna Thorn

Anna Thorn möchte bei Kindern die Neugier zur Natur wieder wecken. Ist das in Zeiten der Digitalisierung noch möglich? Die 33-Jährige zeigt, wie es gehen kann, und veröffentlicht ihr erstes Kinderbuch mit Geschichten rund um das Thema Heilpflanzen.

Kinder die Natur wieder nahebringen: Das ist das Ziel von Anna Thorn aus Lütz. Die 33-Jährige hat vor Kurzem ihr erstes Kinderbuch unter dem Titel „Die Pflanzenfreunde aus der Natur“ herausgebracht. In zwölf kleinen Geschichten haucht sie Heilpflanzen wie Kamille, Löwenzahn oder auch Gänseblümchen Leben ein und vermittelt Kindern dadurch Wissen auf spielerische Weise.







