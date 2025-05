Mit Liedern, nostalgisch und sentimental vorgetragen sowie Klassikern, die man beispielsweise von den Beatles oder Michael Jackson kennt, begeisterten die beiden Musiker Anna Piechotta und André Lenz aus Cochem das Publikum in der Winzerscheune des Weinguts Schneiders-Moritz in Pommern. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kreativ genießen: Köche und Winzer der Terrassenmosel“ fanden sich rund 70 begeisterte Zuhörer in der sogenannten Tenne in der Pommerner Hauptstraße ein.

Viel Leidenschaft ist im Spiel, wenn Piechotta mit allen klanglichen Facetten ihrer Stimme und Lenz mit virtuosen Gitarrenklängen die gefühlvoll arrangierten Stücke vortragen und damit das Publikum verzaubern. Gekonnt spielt Piechotta auch mit dem Publikum, und kann mit ihrem Talent als begnadete Kabarettistin bei der Anmoderation der Lieder nicht hinterm Berg halten. Die Zuhörer danken es den Künstlern mit stehenden Ovationen und viel Applaus.